The Twelve-Factor App

Методология двенадцати факторов может быть применена для приложений, написанных на любом языке программирования и использующих любые комбинации сторонних служб (backing services) (базы данных, очереди сообщений, кэш-памяти, и т.д.).

В наши дни программное обеспечение обычно распространяется в виде сервисов, называемых веб-приложения (web apps) или software-as-a-service (SaaS). Приложение двенадцати факторов — это методология для создания SaaS-приложений, которые:

Предпосылки

Участники, внёсшие вклад в этот документ, были непосредственно вовлечены в разработку и развёртывание сотен приложений и косвенно были свидетелями разработки, выполнения и масштабирования сотен тысяч приложений во время нашей работы над платформой Heroku.

В этом документе обобщается весь наш опыт использования и наблюдения за самыми разнообразными SaaS-приложениями в дикой природе. Документ является объединением трёх идеальных подходов к разработке приложений: уделение особого внимания динамике органического роста приложения с течением времени, динамике сотрудничества разработчиков, работающих над кодовой базой приложения, и устранение последствий эрозии программного обеспечения.

Наша мотивация заключается в повышении осведомлённости о некоторых системных проблемах, которые мы встретили в практике разработки современных приложений, а также для того, чтобы предоставить общие основные понятия для обсуждения этих проблем и предложить набор общих концептуальных решений этих проблем с сопутствующей терминологией. Формат навеян книгами Мартина Фаулера (Martin Fowler) Patterns of Enterprise Application Architecture и Refactoring.